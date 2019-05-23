НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 2633,5723 гривень за 100 доларів (+3,1025 гривень).

При цьому курс долара на 23 травня становить 2630,4698 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 26,35 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,35 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 26,39 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 26,18 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,54 гривень за євро.