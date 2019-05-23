Долар і євро ростуть на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки, євро подорожчав на 1 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 травня 2019 року, в 14:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 26,39 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 26,18 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,54 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,25 (25,80 - 26,25 - 22 травня), продажу 26,25 - 26,70 (26,25 - 26,70 - 22 травня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,18 (26,13 - 22 травня), продажу - 26,39 (26,37 - 22 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,85 - 29,30 (28,70 - 29,35 - 22 травня), продажу 29,35 - 29,80 (29,30 - 29,70 - 22 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,11 (29,05 - 22 травня), продажу - 29,54 (29,53 - 22 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 3,99 - 22 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 22 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,75 - 22 травня), продажу 4,11 (4,10 - 22 травня) грн за 10 рублів.