НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 19 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,30 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 травня встановлено на такому рівні: 2630,4698 гривень за 100 доларів (+19,2247 гривень).

При цьому курс долара на 22 травня становить 2611,2451 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 12 копійок до 26,29 грн/долар, курс купівлі до 26,27 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 29,31 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,37 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 26,13 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 29,53 гривень за євро.