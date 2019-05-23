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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    23.05.2019 - 10:48
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 26,35 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3200 - 26,3500 грн/долар, євро 29,3231 - 29,3565 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4087 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,3200    26,3500

EUR/UAH     29,3231    29,3565

RUB/UAH     0,4080      0,4087

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 22 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 29,3219 - 29,3613 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,30 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 23 травня встановлено на такому рівні: 2630,4698 гривень за 100 доларів (+19,2247 гривень).

Курс долара виріс на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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