НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 2683,1419 гривень за 100 доларів (+6,6191 гривень).

При цьому курс долара на 11 квітня становить 2676,5228 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 11 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 30,34 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,00 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,48 гривень за євро.