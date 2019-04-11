Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 8 копійок, євро на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,00 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,48 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 26,90 (26,40 - 26,80 - 10 квітня), продажу 26,90 - 27,20 (26,85 - 27,10 - 10 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,77 (26,67 - 10 квітня), продажу - 27,00 (26,92 - 10 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,70 - 30,15 - 10 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 10 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 10 квітня), продажу - 30,48 (30,42 - 10 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,07 (2,60 - 4,05 - 10 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 10 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,84 - 10 квітня), продажу 4,20 (4,18 - 10 квітня) грн за 10 рублів.