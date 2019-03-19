НБУ підвищив офіційний курс долара

Курс долара виріс ще на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 2716,083 гривень за 100 доларів (+2,894 гривень).

При цьому курс долара на 19 березня становить 2713,189 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 19 березня склало 27,15 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1564 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 27,1285 (27,0037 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку19 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,15 грн/долар, курс купівлі - 27,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 30,83 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,28 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,00 гривень за євро.