Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 7 копійок, євро на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,22 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,92 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,15 (26,70 - 27,00 - 15 березня), продажу 27,10 - 27,40 (27,00 - 27,40 - 15 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,97 (26,85 - 15 березня), продажу - 27,22 (27,15 - 15 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,70 - 30,70 (29,70 - 30,50 - 15 березня), продажу 30,65 - 31,20 (30,50 - 31,10 - 15 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,47 (30,27 - 15 березня), продажу - 30,92 (30,81 - 15 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,07 - 15 березня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 15 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,79 - 15 березня), продажу 4,19 (4,15 - 15 березня) грн за 10 рублів.