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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси    18.03.2019 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7082 - 30,7649 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0700    27,1200

EUR/UAH     30,7082    30,7649

RUB/UAH     0,4187      0,4196

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 15 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 2701,4849 гривень за 100 доларів (+29,8361 гривень).

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Теми: Курс долара
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