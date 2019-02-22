НБУ підвищив офіційний курс долара

Курс долара виріс на 1 копійку

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,01 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 2701,7312 гривен за 100 долларов (+1,4682 гривен).

При этом курс доллара на 22 февраля составляет 2700,263 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 22 февраля составило 27,01 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0174 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 21 февраля (26,9995 за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 22 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 27,04 грн/доллар, курс в покупке - 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,85 гривен за евро.