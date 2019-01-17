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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    17.01.2019 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 2803,3609 гривень за 100 доларів (+2,5107 гривень).

При цьому курс долара на 17 січня становить 2800,8502 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 17 січня склало 28,03 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0365 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 січня (28,0042 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 28,05 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 31,94 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 28,12 гривень за долар, в покупці виріс на 2 копійки до 27,89 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 32,14 гривень за євро.

Курс долара стабілізувався на міжбанку НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
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