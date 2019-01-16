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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    16.01.2019 - 16:10
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара впав на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 2800,8502 гривень за 100 доларів (-15,8307 гривень).

При цьому курс долара на 16 січня становить 2816,6809 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 16 січня склало 28,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0042 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 15 січня (2817,14 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,03 грн/долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок 32,98 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,11 гривень за долар, в покупці знизився на 10 копійок до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,18 гривень за євро.

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