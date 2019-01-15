НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 2816,6809 гривень за 100 доларів (+14,3135 гривень).

При цьому курс долара на 15 січня становить 2802,3674 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 15 січня склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1714 гривень за долар, що на 15 копійок вище, ніж встановлений 14 січня (28,0237 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок 32,19 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 28,21 гривень за долар, в покупці виріс на 7 копійок до 27,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 32,43 гривень за євро.