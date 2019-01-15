НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 15 копійок

Довідкове значення курсу долара на 15 січня склало 28,17 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1714 гривень за долар, що на 15 копійок вище, ніж встановлений 14 січня (28,0237 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок 32,19 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 28,21 гривень за долар, в покупці виріс на 7 копійок до 27,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 32,43 гривень за євро.