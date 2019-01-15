Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 7 копійок, євро на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 28,21 гривень за долар, на покупці виріс на 7 копійок до 27,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 32,43 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,68 - 28,11 (27,70 - 28,02 - 14 січня), продажу 28,05 - 28,40 (28,05 - 28,35 - 14 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,97 (27,90 - 14 січня), продажу - 28,21 (28,15 - 14 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,20 - 32,15 (31,20 - 32,10 - 14 січня), продажу 32,10 - 32,65 (32,07 - 32,65 - 14 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,91 (31,85 - 14 січня), продажу - 32,43 (32,38 - 14 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,11 - 14 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 14 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,75 - 14 січня), продажу 4,23 (4,24 - 14 січня) грн за 10 рублів.