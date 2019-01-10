НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 2827,0148 гривень за 100 доларів (+14,8015 гривень).

При цьому курс долара на 10 січня становить 2812,2133 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 10 січня склало 28,27 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2752 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 9 січня (28,1193 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 28,35 гривень за долар, на покупці виріс на 17 копійок до 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійок до 32,75 гривень за євро.