НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 2812,2133 гривень за 100 доларів (9,8394 гривень).

При цьому курс долара на 8 січня становить 2802,3739 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 9 січня склало 28,02 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1193 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 8 січня (28,0237 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,20 гривень за долар, на покупці виріс на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,20 гривень за євро.