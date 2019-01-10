Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар зріс на 15 копійок, євро на 40 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 січня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 28,35 гривень за долар, на покупці виріс на 17 копійок до 28,07 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 40 копійок до 32,75 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,80 - 28,27 (27,60 - 28,11 - 9 січня), продажу 28,25 - 28,50 (28,10 - 28,40 - 9 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,07 (27,90 - 9 січня), продажу - 28,35 (28,20 - 9 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 32,40 (30,63 - 32,20 - 9 січня), продажу 32,35 - 33,00 (32,00 - 32,65 - 9 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,12 (31,70 - 9 січня), продажу - 32,75 (32,35 - 9 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,10 - 9 січня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 9 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,70 - 9 січня), продажу 4,25 (4,22 - 9 січня) грн за 10 рублів.