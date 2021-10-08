Курс долара перейшов до зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,48 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3800 - 26,4000 грн/долар, євро 30,4689 - 30,4867 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 7 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2950 - 26,3150 грн/долар, євро 30,3891 - 30,4096 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.