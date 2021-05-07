Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 травня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,45 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,4368 - 33,4581 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3742 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.