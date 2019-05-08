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НБУ підвищив ліміт на репатріацію дивідендів

Новини » Економіка    08.05.2019 - 11:01
НБУ підвищив ліміт на репатріацію дивідендів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У перспективі НБУ планує взагалі зняти всі ліміти на виведення дивідендів

Національний банк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів за кордон з 7 до 12 млн євро на місяць. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, дане послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності, водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

Це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У лютому НБУ разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн доларів до 7 млн євро на місяць.

"Вільне управління отриманими в Україні прибутками - надзвичайно важливе питання для іноземних інвесторів. Збільшений ліміт у 12 млнєвро на місяць фактично задовольняє потреби усіх працюючих в Україні підприємств з іноземними інвестиціями. Проте ми розуміємо, що існування цього регуляторного обмеження безумовно є певним бар’єром для нових інвесторів, і наша ціль - його повне скасування", - зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого  введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).

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