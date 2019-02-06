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НБУ змінив процедуру репатріації дивідендів

Новини » Фінанси    06.02.2019 - 14:10
НБУ змінив процедуру репатріації дивідендів
Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Іноземні компанії можуть повертати до 7 млн євро дивідендів на місяць

Національний банк у зв'язку із набранням чинності 7 лютого закону "Про валюту і валютні операції" змінює процедуру репатріації дивідендів. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Чурій повідомив, що НБУ дозволяє компаніям і банкам з іноземними інвестиціями репатріювати дивіденди за 2018 рік і за минулі роки.

Він розповів, що НБУ змінив валюту щомісячного ліміту з доларів на євро. "На сьогодні у нас поки діє так званий щомісячний ліміт у 7 млн євро. Тепер можна буде репатріювати за всі роки", - сказав Чурій і додав, що Національний банк планує  зменшити цей ліміт, а потім зовсім його скасувати.

НБУ змінив процедуру репатріації дивідендів

www.bank.gov.ua

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

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