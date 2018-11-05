НБУ підвищив курс золота до 347,6 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, срібло подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,91% до 347,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347581,03 грн за 10 тройських унцій (+3139,97 грн або на 0,91%);

Срібло - 4065,19 грн за 10 тройських унцій (+27,35 грн);

Платина - 239691,65 грн за 10 тройських унцій (+4855,07 грн);

Паладій - 306929,1 грн за 10 тройських унцій (+2261,02 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.