НБУ повысил курс золота до 347,6 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, серебро подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,91% до 347,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347581,03 грн за 10 тройских унций (+3139,97 грн или на 0,91%);

Серебро - 4065,19 грн за 10 тройских унций (+27,35грн);

Платина - 239691,65 грн за 10 тройских унций (+4855,07 грн);

Палладий - 306929,1 грн за 10 тройских унций (+2261,02 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.