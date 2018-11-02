НБУ повысил курс золота до 344,4тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, серебро подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,6% до 344,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 2 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344441,06 грн за 10 тройских унций (+2038,04 грн или на 0,6%);

Серебро - 4037,84 грн за 10 тройских унций (-18,3 грн);

Платина - 234836,58 грн за 10 тройских унций (-236,86 грн);

Палладий - 304668,08 грн за 10 тройских унций (+422,32 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.