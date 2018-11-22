НБУ підвищив курс золота до 339,9 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,11% до 339,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339964,75 грн за 10 тройських унцій (+384,79 грн або на 0,11%);

Срібло - 4010,7 грн за 10 тройських унцій (+23,81 грн);

Платина - 234697,89 грн за 10 тройських унцій (+370,79 грн);

Паладій - 320800,07 грн за 10 тройських унцій (-4592,54 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.