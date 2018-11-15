НБУ підвищив курс золота до 334,5 тис. гривень за 10 унцій

Фото: колаж (РБК-Україна)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,04% до 334,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 листопада встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 334476,54 грн за 10 тройських унцій (+142,59 грн або на 0,04%);

Срібло - 3903,08 грн за 10 тройських унцій (-50,13 грн);

Платина - 234686,19 грн за 10 тройських унцій (-3176,55 грн);

Паладій - 309574,19 грн за 10 тройських унцій (-1434,13 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.