НБУ підвищив курс золота до 328,28 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,57%

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс золота на 0,57% до 328,28 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 20 серпня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 328 282,28 грн за 10 тройських унцій (+1 866,84 грн або +0,57%);

Срібло - 4 074,58 грн за 10 тройських унцій (-27,58 грн);

Платина - 217 887,71 грн за 10 тройських унцій (+3 441,63 грн);

Паладій - 246 902,20 грн за 10 тройських унцій (+11 979,37 грн).

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.