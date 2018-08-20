НБУ повысил курс золота до 328,28 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,57%

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ​​повысил курс золота на 0,57% до 328,28 тыс. Гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

На 20 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 328 282,28 грн за 10 тройских унций (1 866,84 грн или + 0,57%);

Серебро - 4 074,58 грн за 10 тройских унций (-27,58 грн)

Платина - 217 887,71 грн за 10 тройских унций (+3 441,63 грн);

Палладий - 246 902,20 грн за 10 тройских унций (+11 979,37 грн).

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.