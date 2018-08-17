НБУ підвищив курс золота до 326,42 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 17.08.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подорожчало на 0,21%

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс золота на 0,21% до 326,42 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 17 серпня встановлено такі курси банківських металів:

  • Золото - 326 415,44 грн за 10 тройських унцій (+667,95 грн або +0,21%);
  • Срібло - 4 102,16 грн за 10 тройських унцій (-24,93 грн);
  • Платина - 214 446,63 грн за 10 тройських унцій (-6 799,24 грн);
  • Паладій - 234 922,83 грн за 10 тройських унцій (-10 487,92 грн).

НБУ підвищив курс золота до 326,42 тис. гривень за 10 унцій

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.

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