НБУ повысил курс золота до 326,42 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 17.08.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Золото подорожало на 0,21%

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,21% до 326,42 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

По состоянию на 17 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

  • Золото - 326 415,44 грн за 10 тройских унций (+667,95 грн или +0,21%);
  • Серебро - 4 102,16 грн за 10 тройских унций (-24,93 грн);
  • Платина - 214 446,63 грн за 10 тройских унций (-6 799,24 грн);
  • Палладий - 234 922,83 грн за 10 тройских унций (-10 487,92 грн).

НБУ повысил курс золота до 326,42 тыс. гривен за 10 унций

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 17 августа ослабил курс гривны до 27,67 грн/доллар НБУ отозвал лицензию у еще одного банка
Теги:  золото,  курс банковских металлов,  Национальный банк Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС