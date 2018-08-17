НБУ повысил курс золота до 326,42 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,21%

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,21% до 326,42 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

По состоянию на 17 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 326 415,44 грн за 10 тройских унций (+667,95 грн или +0,21%);

Серебро - 4 102,16 грн за 10 тройских унций (-24,93 грн);

Платина - 214 446,63 грн за 10 тройских унций (-6 799,24 грн);

Палладий - 234 922,83 грн за 10 тройских унций (-10 487,92 грн).

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.