НБУ знизив курс золота до 325,75 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 16.08.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (bank.gov.ua)
Ілюстративне фото (bank.gov.ua)

Золото подешевшало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​знизив курс золота на 0,75% до 325,75 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 16 серпня встановлено такі курси банківських металів:

  • Золото - 325 747,49 грн за 10 тройських унцій (-2,469 грн або -0,34%);
  • Срібло - 4 127,09 грн за 10 тройських унцій (-42,55 грн);
  • Платина - 221 245,87 грн за 10 тройських унцій (-2 269,76 грн);
  • Паладій - 245 401,75 грн за 10 тройських унцій (-3 101,49 грн).

НБУ знизив курс золота до 325,75 тис. гривень за 10 унцій

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.

Нацбанк на 16 серпня посилив курс гривні до євро НБУ на 16 серпня дещо посилив курс гривні до 27,45 грн/долар
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