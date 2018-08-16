НБУ знизив курс золота до 325,75 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​знизив курс золота на 0,75% до 325,75 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 16 серпня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 325 747,49 грн за 10 тройських унцій (-2,469 грн або -0,34%);

Срібло - 4 127,09 грн за 10 тройських унцій (-42,55 грн);

Платина - 221 245,87 грн за 10 тройських унцій (-2 269,76 грн);

Паладій - 245 401,75 грн за 10 тройських унцій (-3 101,49 грн).

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.