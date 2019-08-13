НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,17% до 377,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 серпня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 377867,9 грн за 10 тройських унцій (+627,53 грн або +0,17%);

Срібло - 4276,94 грн за 10 тройських унцій (+6,48 грн);

Платина - 217117,74 грн за 10 тройських унцій (+3845,83 грн);

Паладій - 360269,53 грн за 10 тройських унцій (+3979,99 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.