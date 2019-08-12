НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,49%

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,49% до 377,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 серпня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 377240,37 грн за 10 тройських унцій (-1849,81 грн або -0,49%);

Срібло - 4270,46 грн за 10 тройських унцій (+12,21 грн);

Платина - 213271,91 грн за 10 тройських унцій (-2172,02 грн);

Паладій - 356289,54 грн за 10 тройських унцій (+85,53 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.