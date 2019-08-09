НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,23%

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,23% до 379 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 379090,18 грн за 10 тройських унцій (+864,87 грн або 0,23%);

Срібло - 4258,25 грн за 10 тройських унцій (+92,47 грн);

Платина - 215443,93 грн за 10 тройських унцій (-1171,51 грн);

Паладій - 356204,01 грн за 10 тройських унцій (-10923,58 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.