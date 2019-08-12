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НБУ повысил курс золота

Новости » Финансы    12.08.2019 - 09:00
НБУ повысил курс золота
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,49%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,49% до 377,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 377240,37 грн за 10 тройских унций (-1849,81 грн или -0,49%);

Серебро - 4270,46 грн за 10 тройских унций (+12,21 грн);

Платина - 213271,91 грн за 10 тройских унций (-2172,02 грн);

Палладий - 356289,54 грн за 10 тройских унций (+85,53 грн).

НБУ повысил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

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