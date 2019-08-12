НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,49%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,49% до 377,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 377240,37 грн за 10 тройских унций (-1849,81 грн или -0,49%);

Серебро - 4270,46 грн за 10 тройских унций (+12,21 грн);

Платина - 213271,91 грн за 10 тройских унций (-2172,02 грн);

Палладий - 356289,54 грн за 10 тройских унций (+85,53 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.