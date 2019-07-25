НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,12% до 363,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 363747,61 грн за 10 тройських унцій (+428,88 грн або +0,12%);

Срібло - 4192,33 грн за 10 тройських унцій (-7,15 грн);

Платина - 217654,04 грн за 10 тройських унцій (+54,94 грн);

Паладій - 388613,25 грн за 10 тройських унцій (+4675,15 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.