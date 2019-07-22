НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,30%

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,30% до 370,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 370979,42 грн за 10 тройських унцій (+1118,45 грн або +0,30%);

Срібло - 4138,2 грн за 10 тройських унцій (+74,91 грн);

Платина - 217881,51 грн за 10 тройських унцій (+10,00 грн);

Паладій - 391876,94 грн за 10 тройських унцій (-8985,81 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.