НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,12% до 363,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363747,61 грн за 10 тройских унций (+428,88 грн или +0,12%);

Серебро - 4192,33 грн за 10 тройских унций (-7,15 грн);

Платина - 217654,04 грн за 10 тройских унций (+54,94 грн);

Палладий - 388613,25 грн за 10 тройских унций (+4675,15 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,51 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июля установлен на таком уровне: 2551,63 гривен за 100 долларов (-11,3747 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.