НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,16%

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,16% до 343 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 31 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 343014,96 грн за 10 тройських унцій (+533,83 грн або на 0,16%);

Срібло - 3862,93 грн за 10 тройських унцій (-0,82 грн);

Платина - 213905,68 грн за 10 тройських унцій (-628,66 грн);

Паладій - 361167,38 грн за 10 тройських унцій (+3076,47 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.