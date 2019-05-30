НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,02%

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,02% до 342,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 30 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 342481,13 грн за 10 тройських унцій (+3452,35 грн або на +1,02%);

Срібло - 3863,75 грн за 10 тройських унцій (+21,65 грн);

Платина - 214534,34 грн за 10 тройських унцій (+3285,00 грн);

Паладій - 358090,91 грн за 10 тройських унцій (+7152,95 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.