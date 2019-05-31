НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,16%

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,16% до 343 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 31 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343014,96 грн за 10 тройских унций (+533,83 грн или на 0,16%);

Серебро - 3862,93 грн за 10 тройских унций (-0,82 грн);

Платина - 213905,68 грн за 10 тройских унций (-628,66 грн);

Палладий - 361167,38 грн за 10 тройских унций (+3076,47 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.