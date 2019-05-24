НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,27%

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,27% до 336 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 24 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 336030,66 грн за 10 тройських унцій (+1926,98 грн або на 0,58%);

Срібло - 3801,56 грн за 10 тройських унцій (+5,79 грн);

Платина - 212002,57 грн за 10 тройських унцій (-1328,53 грн);

Паладій - 344207,9 грн за 10 тройських унцій (-5381,54 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.