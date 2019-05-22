НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,29%

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,29% до 333,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 333194,87 грн за 10 тройських унцій (-957,55 грн або на -0,29%);

Срібло - 3764,11 грн за 10 тройських унцій (-30,07 грн);

Платина - 212033,1 грн за 10 тройських унцій (-3616,73 грн);

Паладій - 343900,98 грн за 10 тройських унцій (-929,12 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.