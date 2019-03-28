НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (Pіxabay)

Золото подорожчало на 0,61%

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,61% до 357 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 28 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 357005,39 грн за 10 тройських унцій (+2148,02 грн або на 0,61%);

Срібло - 4181,42 грн за 10 тройських унцій (-7,26 грн);

Платина - 232361,56 грн за 10 тройських унцій (+2490,07 грн);

Паладій - 419225,75 грн за 10 тройських унцій (-3014,72 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.