НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,03%

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,03% до 354,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354857,37 грн за 10 тройських унцій (+95,55 грн або на 0,03%);

Срібло - 4188,68 грн за 10 тройських унцій (+31,62 грн);

Платина - 229871,49 грн за 10 тройських унцій (+507,16 грн);

Паладій - 422240,47 грн за 10 тройських унцій (+4383,30 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.