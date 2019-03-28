НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,61%
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,61% до 357 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 28 марта установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 357005,39 грн за 10 тройских унций (+2148,02 грн или на 0,61%);
Серебро - 4181,42 грн за 10 тройских унций (-7,26 грн);
Платина - 232361,56 грн за 10 тройских унций (+2490,07 грн);
Палладий - 419225,75 грн за 10 тройских унций (-3014,72 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.