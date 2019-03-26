НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,36%

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,36% до 354,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354761,82 грн за 10 тройських унцій (+1277,00 грн або на 0,36%);

Срібло - 4157,06 грн за 10 тройських унцій (-32,67 грн);

Платина - 229364,33 грн за 10 тройських унцій (-5735,02 грн);

Паладій - 417857,17 грн за 10 тройських унцій (-14596,23 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.