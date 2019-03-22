НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,43%

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,43% до 359 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 359047,38 грн за 10 тройських унцій (+5049,92 грн або на 1,43%);

Срібло - 4175,67 грн за 10 тройських унцій (-10,90 грн);

Платина - 234131,71 грн за 10 тройських унцій (+3204,74 грн);

Паладій - 436646,1 грн за 10 тройських унцій (+6035,22 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.