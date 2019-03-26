НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,36%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,36% до 354,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354761,82грн за 10 тройских унций (+1277,00 грн или на 0,36%);

Серебро - 4157,06 грн за 10 тройских унций (-32,67грн);

Платина - 229364,33 грн за 10 тройских унций (-5735,02 грн);

Палладий - 417857,17 грн за 10 тройских унций (-14596,23 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.